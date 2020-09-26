В России меняется порядок получения пенсий на карту

Чтобы следующее зачисление детских пособий поступило на карту «Мир», получателям следует подать заявление в МФЦ о смене банковских реквизитов и предоставить сведения о карте. Пенсионерам и получателям иных выплат Пенсионного фонда – обратиться с соответствующим заявлением в ПФР.

Одновременно сохраняется зачисление выплат на отдельный банковский счет без привязке к карте или их получение наличными, сообщает Газета.ru.

Дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) не может составлять 38%, как ранее сообщалось в СМИ. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

«Если объем пенсионной системы порядка 10 трлн рублей то дефицит 3,8 трлн? Такого быть не может! Ни статистически, ни физически! Дефицита в пенсионной системе быть не может. Могут быть недополучены взносы в ПФР из-за неуплаты, серых зарплат, пандемии. Это на 200 с лишним миллиардов. Но государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы. Никаких катаклизмов в пенсионной системе нет и не будет!» - заявил Рязанский.





