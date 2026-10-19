СМИ: Бизнес выступил против третьего пакета антифрод-мер

Отраслевые ассоциации говорят о рисках избыточного регулирования: от неоправданной нагрузки на IT-инфраструктуру компаний до сбоев в операционной деятельности из-за массовой блокировки сим-карт. Как считают эксперты, без четких критериев такие меры могут привести к росту издержек и убыткам для бизнеса.

Участники рынка отмечают, что безопасность должна строиться на сбалансированном подходе, исключающем задвоение требований и неоправданные простои критически важных сервисов.

Третий пакет антифрод-мер Минцифры разместило на портале regulation.gov.ru 30 сентября для общественного обсуждения. Документ дополняет первый и второй антифрод-пакеты. Инициатива должна помочь бороться с телефонными мошенниками и злоумышленниками, которые орудуют через интернет. Регулирование коснется продажи сим-карт, подключения eSIM, согласий на обработку персональных данных и входа пользователей на онлайн-платформы.

Ранее эксперт опроверг, что пакет мер «Антифрод 3.0» нужен для борьбы с VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

