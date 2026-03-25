Центробанк рекомендовал банкам информировать клиентов о блокировках счетов

Центробанк РФ рекомендовал финансовым организациям не дожидаться обращений клиентов, а самостоятельно связываться с ними после приостановки операций и дистанционного обслуживания. Об этом сообщает RT.

Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета

Как отмечает регулятор, банки должны указывать правовые основания для блокировок, сохранять возможность дистанционной связи и «пошагово разъяснять порядок действий для урегулирования ситуации».

«Если сведения о человеке включены в базу данных о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из неё», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал обязать банки возмещать россиянам ущерб за блокировки карт из-за подозрительных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
