Центробанк рекомендовал банкам информировать клиентов о блокировках счетов
Центробанк РФ рекомендовал финансовым организациям не дожидаться обращений клиентов, а самостоятельно связываться с ними после приостановки операций и дистанционного обслуживания. Об этом сообщает RT.
Как отмечает регулятор, банки должны указывать правовые основания для блокировок, сохранять возможность дистанционной связи и «пошагово разъяснять порядок действий для урегулирования ситуации».
«Если сведения о человеке включены в базу данных о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из неё», - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал обязать банки возмещать россиянам ущерб за блокировки карт из-за подозрительных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
