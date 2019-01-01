Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Банки в России нашли новую причину для блокировки вкладов и счетов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых средств и информацию о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» сообщили клиенты Сбербанка и МКБ.
Отмечается, что в случае непродоставления информации банки грозят заблокировать вклад или счет клиента. Такие действия объясняются «антиотмывочным» законом, хотя обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции.
В Сбербанке не уточнили пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными. При этом по закону суммы должны превышать 600 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
Ранее СМИ узнали об утечке данных почти 900 тысяч клиентов трех банков — «ОТП-банк», «Альфа» и «ХКФ». Попавшие в открытый доступ файлы содержали имена, адреса и телефоны клиентов, а в некоторых случаях паспортные данные. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал в эфире НСН, кому выгодна утечка данных сотен тысяч россиян.
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