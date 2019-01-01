Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Банки в России нашли новую причину для блокировки вкладов и счетов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых средств и информацию о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» сообщили клиенты Сбербанка и МКБ.

Отмечается, что в случае непродоставления информации банки грозят заблокировать вклад или счет клиента. Такие действия объясняются «антиотмывочным» законом, хотя обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции.