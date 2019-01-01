Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч россиян

Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков - «ОТП-банк», «Альфа» и «ХКФ» - оказались в открытом доступе. Как пишет «Ъ», файлы содержат имена, адреса и телефоны клиентов, а в некоторых случаях там же находятся паспортные данные. В сеть утекли данные, в том числе, работников МВД и ФСБ.

Означает ли это, что банкам нельзя доверять свои данные, если их система защиты настолько уязвима? Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что от атаки хакеров не застрахована ни одна финансово-кредитная организация (слушайте аудио).