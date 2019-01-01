Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч россиян
Президент Ассоциации российских банков уверил НСН, что пока есть хакеры, ни один банк не может быть стопроцентно уверен в безопасности данных.
Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков - «ОТП-банк», «Альфа» и «ХКФ» - оказались в открытом доступе. Как пишет «Ъ», файлы содержат имена, адреса и телефоны клиентов, а в некоторых случаях там же находятся паспортные данные. В сеть утекли данные, в том числе, работников МВД и ФСБ.
Означает ли это, что банкам нельзя доверять свои данные, если их система защиты настолько уязвима? Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что от атаки хакеров не застрахована ни одна финансово-кредитная организация (слушайте аудио).
«Думаю, что система безопасности достаточно профессиональная, а хакеры совершенствуют свою работу. Думаю, что их противостояние со службой безопасности будет происходить постоянно. Это неизбежно, это как борьба вирусов в организме. 900 тысяч данных – это очень много, но и банки сами по себе крупные. Такого рода издержки свойственны любому банку», - считает эксперт отрасли.
Добавим, наиболее пострадали клиенты «ОТП-банка», но в пресс-службе уточнили, что в последнее время утечек данных не было зафиксировано. Представители «Альфа-банка» и «ХКФ» собираются провести собственное расследование.
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