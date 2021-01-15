Новая приватизация? Российские власти поделятся долей в банках

«Идея эта циркулирует еще с начала 2010-х годов, если не раньше. Дело в том, что доля государства становится все больше и больше – это действительно очень острый вопрос не только с точки зрения развития конкуренции, но и конфликта интересов, когда регулятор финансового рынка одновременно является его участником. Поэтому идея правильная, но ее уже несколько раз откладывали. Дело же не только в том, чтобы запретить новые покупки, но и что делать с текущей долей государства на этом рынке. То есть нужно пересматривать планы приватизации. Но тут сразу возникает вопрос: а правильное ли сейчас время для приватизации?» - задается вопросом Мехтиев.

С другой стороны, опыт предшествующих приватизаций на этом рынке также не внушает оптимизма, говорит собеседник НСН и предлагает вспомнить несколько «народных IPO» госбанков.

«Если процесс приватизации банковской сферы все же будет запущен, то не стоит ждать разукрупнения крупных банков, но появится настоящая конкуренция. Сейчас же есть конкуренция между госбанками, что странно и удивительно, и фактически это конкуренция за доступ к госфинансированию и кредитованию госпроектов. То есть реальная конкуренция в госсекторе очень ограничена. Если же она появится, то на горизонте 3-5 лет можно ждать повышения качества услуг и снижение их стоимости для потребителей», - говорит он.

В пояснительной записке к обсуждаемому законопроекту Минэкономразвития сообщается, что еще в 2018 году доля государства в банковском рынке составила 70%.

Правительство России в начале апреля приобрело у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей. Как рассказал НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, логика покупки в том, что регулятор не может быть собственником банка, тем самым нарушается конкурентная среда.

