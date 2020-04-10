В АРБ не видят рисков в покупке правительством Сбербанка
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, для чего нужна была сделка.
Правительство России приобрело у ЦБ пакет акций Сбербанка, сделка состоялась в четверг, 9 апреля. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, что деньги, потраченные на покупку Сбербанка, никуда из страны не исчезают.
«Логика покупки Сбербанка правительством была в том, что регулятор не может быть собственником банка, тем самым нарушается конкурентная среда. Если ты мегарегулятор и одновременно один из банков является твоей дочкой, то говорить о равном участии на рынке не приходится. Ты так иили иначе будешь относиться к своим детям как-то "по-отечески", если говорить бытовым языком. Если мы хотим иметь госучастие в банке, то это компетенция правительства, фонда имущества и так далее. Какое-то рациональное зерно и было в том, чтобы перевести из статуса дочки ЦБ в статус дочки правительства. В этом смысле и те, и другие деньги государственные, поэтому говорить о том, что эта сделка может иметь какое-то фундаментальное значение для экономики, я не вижу. Поскольку оплата происходит из национального фонда, то может быть у некоторых экспертов возникает вопрос, а подходящее ли время сейчас, когда эти средства могут понадобиться на что-то другое? Но эти деньги не исчезают ни из страны, ни из государственного управления, поэтому я в этом не вижу рисков и неприятностей», - добавил он.
Отмечается, что некоторых аналитиков удивила скорость покупки Сбербанка правительством. Ранее говорилось, что сделка может состояться в сентябре или вовсе в конце года. По словам экспертов, такая спешка может означать одно: у правительства и ЦБ могли быть опасения, что сделка может не состояться из-за сложных экономических условий.
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