Правительство рассмотрит ограничения на покупку банков государством

Минэкономразвития внесло в правительство доработанный законопроект об ограничениях для государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Об этом пишет РБК.

В частности, законопроект предлагает поправки в закон «О защите конкуренции» в виде дополнительной главы о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Если доля государства в компании превышает 50% и покупатель нарушает запрет, то такая сделка по решению суда может быть признана ничтожной.

В пояснительной записке к документу сообщается, что еще в 2018 году доля государства в банковском рынке составила 70%. Замминистра экономического развития Илья Торосов добавил, что законопроект создает оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе.

Также законопроект предполагает исключения для сделок, которые относятся к компаниям под санкциями США. Такие сделки могут быть совершено по решению правительства или президента. Кроме того, запрет не коснется рыночных сделок РЕПО сроком до 30 дней, которые совершаются под залог ценных бумаг. ЦБ в том числе сможет входить в капитал финансовых организаций для санации, однако срок владения активами у регулятора не должен превышать пять лет. Он может быть продлен по решению президента.





