Байден: 30 стран согласились распечатать свои нефтяные резервы

Президент США Джо Байден сообщил о готовности более 30-ти стран высвободить десятки миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов, с целью сбить цены на мировом рынке, сообщают РИА Новости. Американский лидер заявил об этом в пятницу, в ходе выступления в Белом доме.

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«Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства», - отметил Байден.

По его словам, США ежедневно станут высвобождать по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов для того, чтобы снизить цену на энергоносители.

Ранее RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза сообщало о том, что Вашингтон уговаривает Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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