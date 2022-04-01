Байден: 30 стран согласились распечатать свои нефтяные резервы

«Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства», - отметил Байден.

По его словам, США ежедневно станут высвобождать по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов для того, чтобы снизить цену на энергоносители.

Ранее RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза сообщало о том, что Вашингтон уговаривает Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов.