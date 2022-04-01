В Госдепе оценили текущий дефицит на рынке нефти
Уровень дефицита на рынке нефти составляет около 2 млн баррелей в сутки, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин в эфире телеканала Bloomberg TV.
По его словам, дефицит вызван перебоями с поставками российской нефти, но уже идет процесс освобождения американских нефтяных резервов.
Он напомнил, что администрация США приняла решение ежедневно выбрасывать на рынок 1 млн баррелей нефти из стратегических запасов, что повлияет на снижение цен на рынке.
США уговаривают Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.
Отмечается, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.
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