В Госдепе оценили текущий дефицит на рынке нефти

США уговаривают Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.

Отмечается, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.



