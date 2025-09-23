Депутат объяснил рост цен на бензин на юге России и предупредил о новых факторах

Цены на бензин на юге России продолжают расти, несмотря на завершение туристического сезона. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что ключевыми факторами остаются рост биржевых котировок и сокращение выплат по демпферному механизму, что снижает рентабельность нефтепереработки и сокращает производство.

Дополнительное давление создают сезонные факторы: рост спроса из-за отпусков и уборочной кампании, ремонтные работы на НПЗ, а также негативные ожидания рынка после атак по энергетической инфраструктуре. Эти обстоятельства провоцируют ажиотажный спрос и рост котировок.

В отрасли объяснили частичное «исчезновение» бензина с заправок

По словам парламентария, правительство регулирует рынок с помощью временного эмбарго на экспорт бензина, чтобы сохранить достаточный объем предложения внутри страны. Ограничения действуют как минимум до октября и могут быть продлены.

Алтухов подчеркнул, что серьезного снижения цен ожидать не стоит. Возможная стабилизация может наступить после окончания сезона высокого спроса и внедрения биржевых фьючерсов на внутреннем рынке. Однако общий тренд, по его оценке, останется плавно растущим, передает «Радиоточка НСН».

