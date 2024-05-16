«Автостат»: Главные проблемы китайских авто связаны с электроникой и тормозами

Среди слабых мест китайских автомобилей часто выделяют электронику, тормоза и коробки передач. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов отрасли.

Сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова отметила, что ресурс у китайских авто в несколько раз меньше, чем у европейских, и они действительно ломаются чаще.