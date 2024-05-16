«Автостат»: Главные проблемы китайских авто связаны с электроникой и тормозами
Среди слабых мест китайских автомобилей часто выделяют электронику, тормоза и коробки передач. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов отрасли.
Сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова отметила, что ресурс у китайских авто в несколько раз меньше, чем у европейских, и они действительно ломаются чаще.
В свою очередь член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов указал, что владельцы китайских машин часто жалуются на неисправности в электронных узлах. По его словам, нередко бывают сбои в работе датчиков на кузове, панелей в салоне и камер. Также Плисов подчеркнул, что многие авто из Китая не смогли завестись зимой из-за своей неадаптированности под климат.
Ранее сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов сообщил, что обсуждение вопроса производства китайских машин на территории РФ планируется провести в июне, передает «Радиоточка НСН».
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