Мантуров допустил, что автомобили Aurus могут появиться на китайском рынке
Российские автомобили Aurus в перспективе могут появиться на рынке Китая. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в комментарии Telegram-каналу Shot.
«Они могут появиться. Но с учетом того, что рынок автомобильный в Китае — это 30 млн, штучное количество люксовых автомобилей конъюнктуру... существенно не изменит. А для того, чтобы реализовывать продукцию в Китае, нужно начинать с сервисной инфраструктуры», — рассказал зампред правительства.
По словам Мантурова, сейчас российская сторона сконцентрирована на внутренних задачах по локализации авто и обновлению версий, «работы хватает».
Ранее Денис Мантуров сообщил, что рестайлинг Aurus пройдет в 2026 и 2030 годах.
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