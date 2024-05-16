Мантуров допустил, что автомобили Aurus могут появиться на китайском рынке

«Они могут появиться. Но с учетом того, что рынок автомобильный в Китае — это 30 млн, штучное количество люксовых автомобилей конъюнктуру... существенно не изменит. А для того, чтобы реализовывать продукцию в Китае, нужно начинать с сервисной инфраструктуры», — рассказал зампред правительства.

По словам Мантурова, сейчас российская сторона сконцентрирована на внутренних задачах по локализации авто и обновлению версий, «работы хватает».

Ранее Денис Мантуров сообщил, что рестайлинг Aurus пройдет в 2026 и 2030 годах.

