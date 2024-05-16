Титов: Обсуждение вопроса производства китайских машин в РФ пройдет в июне
Обсуждение вопроса производства китайских машин на территории РФ планируется провести в июне. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что инициатива по производству автомобилей КНР в России исходила от российского кабмина. По словам Титова, в июне пройдет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались свыше 40 компаний.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российские автомобили Aurus в перспективе могут появиться на рынке Китая, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Комфортное соседство»: Биолог о правильном содержании кошки и собаки
- В Приморье создали первую в мире зону для сохранения дальневосточных леопардов
- Литературнуая премия имени Даниила Гранина появится в России
- Путин: В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов
- Аэропорт Ставрополя вернулся к работе в штатном режиме
- В «Яндексе» перечислили важнейшие навыки молодых IT-специалистов
- Дюмин не сдержал слез во время прощальной речи
- Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее
- Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами
- Над территорией Белгородской области сбили два снаряда РСЗО «Ольха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru