Титов: Обсуждение вопроса производства китайских машин в РФ пройдет в июне

Обсуждение вопроса производства китайских машин на территории РФ планируется провести в июне. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что инициатива по производству автомобилей КНР в России исходила от российского кабмина. По словам Титова, в июне пройдет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались свыше 40 компаний.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российские автомобили Aurus в перспективе могут появиться на рынке Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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