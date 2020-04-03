Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей заявили представители независимых станций техобслуживания (СТО). Как пишет Газета.ру, в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину они сообщили, что приостановка их работы из-за соблюдения режима самоизоляции приведет многие компании к банкротству. Отмечается, что за прошедшую неделю оборот в отрасли сократился на 60%.
Эксперты настаивают на том, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса.
Ранее НСН писала, что в России прогнозируется массовый уход автомобильных дилеров и брендов. Такие ожидания из-за ухудшения экономической ситуации в стране и распространения коронавирусной инфекции озвучили ведущие российские автоэксперты.
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что реальные масштабы потерь на автомобильном рынке пока оценивать сложно, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля.
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