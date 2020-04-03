Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей заявили представители независимых станций техобслуживания (СТО). Как пишет Газета.ру, в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину они сообщили, что приостановка их работы из-за соблюдения режима самоизоляции приведет многие компании к банкротству. Отмечается, что за прошедшую неделю оборот в отрасли сократился на 60%.

Эксперты настаивают на том, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса.