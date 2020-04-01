Сервисы и подержанные машины. Эксперт о том, кто на авторынке переживет кризис
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, кто на фоне экономического кризиса и коронавируса пострадает меньше на автомобильном рынке.
В России прогнозируется массовый уход автомобильных дилеров и брендов. Такие ожидания из-за ухудшения экономической ситуации в стране и распространения коронавирусной инфекции озвучили ведущие российские автоэксперты.
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что реальные масштабы потерь на автомобильном рынке пока оценивать сложно, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля.
«Речь идет о событиях завтрашнего дня, поэтому рассуждать можно сколько угодно, наверняка мы не спрогнозируем. Но мы понимаем, что это бизнес, многие дилеры надвигающийся кризис не переживут, они вынуждены будут закрыться и обанкротиться. Допустим, через полгода, когда рынок начнет восстанавливаться, выяснится, что в некоторых регионах какие-то дилеры исчезли в принципе. Без сомнения появятся какие-то серые схемы, так как за покупкой автомобиля в другой регион не все поедут. Поэтому это проблема, в первую очередь, для компаний, которые сначала могут потерять целые регионы, а потом могут и испариться с этого рынка совсем. Продажи с апреля начнут падать, причем очень сильно. Март был в этом смысле не таким плохим. Все пытались, кто хотел купить машину, приобрести ее по старой цене. А, начиная с апреля, пойдет падение продаж, и вопрос будет только в том, кто способен выжить», – говорит эксперт.
Автоэксперт также предположил, кто все же понесет наименьшие убытки в этой среде.
«Наверное те, кто вложился в сервис, для них ситуация будет немного лучше. Тем, кто вложился в продажи автомобилей с пробегом, им тоже немного проще. Совсем плохо будет тем, кто делал ставку на продажи новых автомобилей, а также региональным мотобрендовым дилерским центрам. Каждый будет выживать по-своему», – отмечает специалист.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оценил бесплатные сервисы оценки подержанных машин, рассказав, чем они отличаются между собой.
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