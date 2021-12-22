«Авторитет пошатнулся»: Экономист призвал «сдержанно» относиться к ВТО
Торговые войны и политически мотивированные санкции пошатнули значимость ВТО для мировой экономики, напомнил экономист Михаил Беляев.
США пытаются трактовать правила ВТО слишком буквально для достижения политических целей в отношении России, пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Ранее США обвинили Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства являются отходом России от норм организации.
«Вообще вопрос с ВТО сложный. Во-первых, авторитет самой организации пошатнулся, в том числе из-за США: торговые войны между США и Китаем ее подкосили, и стоит вопрос о реформировании самой системы решения споров, судебной системы ВТО. Все решения торговой организации нужно воспринимать сдержанно. Во-вторых, это чисто прагматичный вопрос: конечно, США занимает доминирующее положение в ВТО, но все вопросы там решаются не единолично Штатами, а по судебной процедуре, и это занимает годы и годы. Я думаю, тут больше США фантазируют и пытаются как-то буквалистски понимать правила ВТО», - проанализировал экономист.
Беляев напомнил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.
«У нас высокая доля госсектора и в экономике, и соответственно, в экспортной продукции, а Штаты ставят знак равенства между государственным участием и нарушением правил ВТО, то есть вмешательством государства в якобы свободную игру рыночных сил. Хотя фактов реальных нарушений типа завышения цен, субсидирования каких-то товаров замечено не было. Кроме того, мы понимаем, что аграрный сектор существует с государственной поддержкой во всех странах. Но это всё детали, потому что неверен сам посыл, на котором американцы пытаются делать эти неправомерные выводы. На самом деле, государство в рыночной экономике выполняет не только свою социальную функцию, но и является равноправным участником рыночных отношений, как и негосударственные предприятия. Очередные попытки Соединенных Штатов предъявить претензии нашей стране несостоятельны», - подчеркнул он.
Экономист добавил, что санкции США являются скорее политическим вопросом, однако косвенно они приводят к тому, что российская экономика развивается активнее.
«Наша реакция на импортозамещение естественна, если вас пытаются ущемить в каких-то операциях, то адаптация – это естественный ход. Когда экономика ставится в такое сложное положение, то к ней предъявляются более высокие требования для восполнения дефицитов по импорту внутренним производством. Конечно, нельзя эту ситуацию идеализировать, не всё получается с такой скоростью, с какой хотелось бы, но вектор такой, и получается, что санкции дают импульс к прогрессивному развитию нашей экономики. Политика импортозамещения работает во многих отраслях, не буду говорить про сельское хозяйство, это уже всем известно. Но в области тяжелого машиностроения, оборонного комплекса у нас успехи больше. Это не те явления, которые доступны повседневному взору, это остается в глубинах наших базовых отраслей: это и энергетический комплекс, и научно-технический. У нас есть определенные движения и в области производства оборудования для IT, программного обеспечения. Пока они не всегда отражаются на потребительском рынке, но это все вопрос времени», - подытожил специалист.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что попытки обвинить Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО) говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики.
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