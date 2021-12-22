«Авторитет пошатнулся»: Экономист призвал «сдержанно» относиться к ВТО

Экономист добавил, что санкции США являются скорее политическим вопросом, однако косвенно они приводят к тому, что российская экономика развивается активнее.

«Наша реакция на импортозамещение естественна, если вас пытаются ущемить в каких-то операциях, то адаптация – это естественный ход. Когда экономика ставится в такое сложное положение, то к ней предъявляются более высокие требования для восполнения дефицитов по импорту внутренним производством. Конечно, нельзя эту ситуацию идеализировать, не всё получается с такой скоростью, с какой хотелось бы, но вектор такой, и получается, что санкции дают импульс к прогрессивному развитию нашей экономики. Политика импортозамещения работает во многих отраслях, не буду говорить про сельское хозяйство, это уже всем известно. Но в области тяжелого машиностроения, оборонного комплекса у нас успехи больше. Это не те явления, которые доступны повседневному взору, это остается в глубинах наших базовых отраслей: это и энергетический комплекс, и научно-технический. У нас есть определенные движения и в области производства оборудования для IT, программного обеспечения. Пока они не всегда отражаются на потребительском рынке, но это все вопрос времени», - подытожил специалист.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что попытки обвинить Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО) говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики.

