В России подорожали автомобили Lada
«АвтоВАЗ» с 1 мая увеличил стоимость автомобилей Lada в среднем на 2%, сообщает РИА Новости.
Подорожали почти все машины семейства Lada Granta. Базовая комплектация стоит от 692 тысяч 300 рублей. Granta лифтбек стала дороже на 3,4% и теперь стоит 722 тысячи 300 рублей. Granta универсал подорожала на 2% до 719 тысяч 300 рублей, Granta Cross - до 837 тысяч 900 рублей (+2,3%), Granta Drive Active теперь обойдется в 827 тысяч 900 рублей (+2,2%).
Прежняя цена осталась у Granta хэтчбэк - 778 тысяч 500 рублей.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН дал несколько советов по покупке автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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