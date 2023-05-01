В России подорожали автомобили Lada

Подорожали почти все машины семейства Lada Granta. Базовая комплектация стоит от 692 тысяч 300 рублей. Granta лифтбек стала дороже на 3,4% и теперь стоит 722 тысячи 300 рублей. Granta универсал подорожала на 2% до 719 тысяч 300 рублей, Granta Cross - до 837 тысяч 900 рублей (+2,3%), Granta Drive Active теперь обойдется в 827 тысяч 900 рублей (+2,2%).

Прежняя цена осталась у Granta хэтчбэк - 778 тысяч 500 рублей.

Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН дал несколько советов по покупке автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

