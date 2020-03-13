Автомобильный эксперт рассказал о катастрофическом обвале мирового авторынка
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что грозит автомобильной промышленности России.
Новый коронавирус COVID-19 получает все большее распространение в мире, помимо человеческих жертв, которые превышают 4 тыс человек, он уже нанес существенный ущерб экономикам многих стран. Эксперты разделились на два лагеря – кто считает, что мировой кризис уже наступил, и кто ожидает его в течение 2020 года. Но, при этом, они сходятся в одном – последней каплей для мировой экономике стал именно коронавирус.
Тем временем о полной остановке выпуска автомобилей из-за пандемии заявила итальянская компания Lamborghini. Завод в Сант-Агата-Болоньезе будет закрыт с 13 по 25 марта.
О том, что COVID-19 убивает не только людей, но и автопроизводство заявил в беседе с НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
«Катастрофически упал спрос на автомобили. При чем, стоит отметить, что Китай был основным драйвером спроса – каждый четвертый автомобиль в мире продавался именно на китайском рынке. По итогам февраля падение составило чуть ли ни 90%. В других странах тоже есть замедление продаж. Часть предприятий уже остановлено, в том же Китае много остановлено, но у них уже и много запустили по новой, потому что карантин там потихоньку снимают. Остановлено несколько предприятий в Южной Корее. В России пока все работают, но есть опасность, что, если будут перебои с поставкой комплектующих, то и здесь что-то придется останавливать», - считает Моржаретто.
Однако, по его мнению, цены на автомобили будут расти, но «прямая вина здесь скорее не на коронавирусе, а в связи с изменением курса доллара по отношению к рублю».
Напомним, очагом возникновения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань, где, ко всему прочему, располагается львиная доля автопроизводства Поднебесной - General Motors, Honda, Nissan, предприятия концернов PSA и Renault.
По мере распространения вируса были остановлены заводы в Ухани, затем предприятия по всей стране. По примеру соседей последовали в Корее – были остановлены сборочные линии Hyundai и Kia. Позже Nissan объявил, что рассматривает возможность приостановить производство в Японии. Предположения о перебоях в производстве высказывали представители General Motors в Мичигане и Тихасе, Jaguar Land Rover в Великобритании, а также Fiat Chrysler Automobiles.
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