Автомобильный эксперт рассказал о катастрофическом обвале мирового авторынка

«Катастрофически упал спрос на автомобили. При чем, стоит отметить, что Китай был основным драйвером спроса – каждый четвертый автомобиль в мире продавался именно на китайском рынке. По итогам февраля падение составило чуть ли ни 90%. В других странах тоже есть замедление продаж. Часть предприятий уже остановлено, в том же Китае много остановлено, но у них уже и много запустили по новой, потому что карантин там потихоньку снимают. Остановлено несколько предприятий в Южной Корее. В России пока все работают, но есть опасность, что, если будут перебои с поставкой комплектующих, то и здесь что-то придется останавливать», - считает Моржаретто.

Однако, по его мнению, цены на автомобили будут расти, но «прямая вина здесь скорее не на коронавирусе, а в связи с изменением курса доллара по отношению к рублю».

Напомним, очагом возникновения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань, где, ко всему прочему, располагается львиная доля автопроизводства Поднебесной - General Motors, Honda, Nissan, предприятия концернов PSA и Renault.

По мере распространения вируса были остановлены заводы в Ухани, затем предприятия по всей стране. По примеру соседей последовали в Корее – были остановлены сборочные линии Hyundai и Kia. Позже Nissan объявил, что рассматривает возможность приостановить производство в Японии. Предположения о перебоях в производстве высказывали представители General Motors в Мичигане и Тихасе, Jaguar Land Rover в Великобритании, а также Fiat Chrysler Automobiles.



