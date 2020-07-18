Автоэксперт назвал условие восстановления российского автопрома

Автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире НСН отметил проблемы не только в российском, но и мировом автопроме, с которым отечественный весьма тесно связан.

«Кризисные явления одинаково тяжелы для всех производителей, в какой бы стране они ни работали. Российский автопром выживет, если выживет мировой. Надеюсь, с «Автовазом» ничего страшного не случится, потому что, во-первых, сделан большой рывок в создании достаточно востребованных современных автомобилей. Имею ввиду последнее поколение тольяттинских моделей. Во-вторых, есть достаточно широкая кооперация с Reno и Nissan. Это обеспечит устойчивость российской компании, хотя придется проводить ревизию всех продуктов и процессов. «КАМАЗу» и «ГАЗу», вероятнее всего, будет сложнее», - высказал мнение собеседник НСН.

Поставщики металла также пострадают от пандемии коронавируса, считает Олег Осипов, потому что в мире падают темпы производства в целом. Эксперт также назвал основное условие, необходимое для роста российской экономики, и автопрома в частности, чтобы достичь докризисного уровня производства.

«Нам нужен платежеспособный спрос, чтобы мы могли продавать то, что делаем – автомобили. Каких-то фундаментальных причин для роста спроса внутри России я пока не наблюдаю. С этим очевидные проблемы, и в таком случае 2024 год для восстановления экономики и автопрома – это очень неплохо», - заявил Осипов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснял, как изменится стоимость автомобилей в условиях пандемии коронавируса.

«Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», - отметил эксперт.