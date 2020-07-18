Автоэксперт назвал условие восстановления российского автопрома
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН проанализировал влияние коронавируса на ведущие компании российского автопрома.
В России производство легковых автомобилей в первом полугодии сократилось на треть по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.
На 34,9% меньше в России в 202 году выпущено легковых автомобилей, грузовых - на 21,8%, следует из заявления Ростата. Всего в стране произведено 510 тыс. легковых автомобилей и 53,6 тысячи грузовых.
Автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире НСН отметил проблемы не только в российском, но и мировом автопроме, с которым отечественный весьма тесно связан.
«Кризисные явления одинаково тяжелы для всех производителей, в какой бы стране они ни работали. Российский автопром выживет, если выживет мировой. Надеюсь, с «Автовазом» ничего страшного не случится, потому что, во-первых, сделан большой рывок в создании достаточно востребованных современных автомобилей. Имею ввиду последнее поколение тольяттинских моделей. Во-вторых, есть достаточно широкая кооперация с Reno и Nissan. Это обеспечит устойчивость российской компании, хотя придется проводить ревизию всех продуктов и процессов. «КАМАЗу» и «ГАЗу», вероятнее всего, будет сложнее», - высказал мнение собеседник НСН.
Поставщики металла также пострадают от пандемии коронавируса, считает Олег Осипов, потому что в мире падают темпы производства в целом. Эксперт также назвал основное условие, необходимое для роста российской экономики, и автопрома в частности, чтобы достичь докризисного уровня производства.
«Нам нужен платежеспособный спрос, чтобы мы могли продавать то, что делаем – автомобили. Каких-то фундаментальных причин для роста спроса внутри России я пока не наблюдаю. С этим очевидные проблемы, и в таком случае 2024 год для восстановления экономики и автопрома – это очень неплохо», - заявил Осипов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснял, как изменится стоимость автомобилей в условиях пандемии коронавируса.
«Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», - отметил эксперт.
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