Россияне пересели на б/у автомобили из-за «катастрофического» дефицита

Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему россияне переключились на нестарые подержанные машины и когда исчезнет дефицит авто.

Россияне в 2021 году стали гораздо чаще интересоваться покупкой подержанных автомобилей, бывших в эксплуатации от трёх до пяти лет. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто». С января по август спрос на трёхлетние авто оказался на 19% выше, чем за такой же период прошлого года. А интерес к четырёх– и пятилетним автомобилям вырос на 14%.

Россияне стали покупать подержанные машины не из-за отсутствия денег, а потому, что на первичном рынке возник дефицит автомобилей, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Рынок сейчас находится в катастрофической ситуации. Новых машин просто нет, многие заводы останавливаются. "АвтоВАЗ" останавливался уже несколько раз из-за нехватки комплектующих, сейчас в Калуге останавливается Volkswagen. Машин не хватает, невозможно прийти к дилеру и просто купить автомобиль. В лучшем случае вам предложат подождать три месяца, и то без гарантии. Поэтому потребитель переключился на вторичный рынок», – пояснил автоэксперт.
Почти треть россиян выбирают автомобиль по дизайну

При этом, по словам Моржаретто, автомобили на вторичном рынке не дешевле новых.

«Цены на первичном рынке за год выросли на 20%, а на вторичном на 33%. Сейчас можно купить в рублях автомобиль по той цене, по которой хозяин купил его три года назад», – отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Моржаретто также добавил, что автомобили дешевле не станут. Свободнее у дилеров их можно купить лишь в следующем году.

«Ситуация может стабилизироваться в первом полугодии следующего года», – полагает он.

Ранее компания Volvo Cars объявила, что в период с 30 августа по 3 сентября останавливает свои заводы в шведском Гётеборге и бельгийском Генте из-за возникшего дефицита деталей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Игорь МоржареттоАвтомобили
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