Россияне пересели на б/у автомобили из-за «катастрофического» дефицита

Россияне в 2021 году стали гораздо чаще интересоваться покупкой подержанных автомобилей, бывших в эксплуатации от трёх до пяти лет. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто». С января по август спрос на трёхлетние авто оказался на 19% выше, чем за такой же период прошлого года. А интерес к четырёх– и пятилетним автомобилям вырос на 14%.

Россияне стали покупать подержанные машины не из-за отсутствия денег, а потому, что на первичном рынке возник дефицит автомобилей, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Рынок сейчас находится в катастрофической ситуации. Новых машин просто нет, многие заводы останавливаются. "АвтоВАЗ" останавливался уже несколько раз из-за нехватки комплектующих, сейчас в Калуге останавливается Volkswagen. Машин не хватает, невозможно прийти к дилеру и просто купить автомобиль. В лучшем случае вам предложат подождать три месяца, и то без гарантии. Поэтому потребитель переключился на вторичный рынок», – пояснил автоэксперт.