В России зафиксирован спрос на подержанные автомобили

С января по август текущего года спрос на машины возрастом три года оказался на 19% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Интерес покупателей к автомобилям в возрасте 4–5 лет вырос на 14%.

Что касается отдельных регионов, то например, в Новосибирске интерес к «трехлеткам» и «четырех-пятилеткам» за год увеличился на 209% и 198% соответственно. В Барнауле этот показатель составляет 145% и 71%, а в Иркутске — на 97% и 125% соответственно.

Средняя цена на машины в возрасте до трех лет - 1 млн 129 тыс. 495 руб., а в возрасте 4–5 лет - 850 тыс. 011 рублей.

Как сообщалось, при покупке автомобиля нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. О «подставе» могут говорить очень выгодные условия сделки.

