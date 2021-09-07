В России зафиксирован спрос на подержанные автомобили
В 2021 году жители России стали чаще, чем в прошлом году, интересоваться покупкой подержанных трехлетних автомобилей и автомобилей в возрасте 4–5 лет, сообщают «Известия».
С января по август текущего года спрос на машины возрастом три года оказался на 19% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Интерес покупателей к автомобилям в возрасте 4–5 лет вырос на 14%.
Что касается отдельных регионов, то например, в Новосибирске интерес к «трехлеткам» и «четырех-пятилеткам» за год увеличился на 209% и 198% соответственно. В Барнауле этот показатель составляет 145% и 71%, а в Иркутске — на 97% и 125% соответственно.
Средняя цена на машины в возрасте до трех лет - 1 млн 129 тыс. 495 руб., а в возрасте 4–5 лет - 850 тыс. 011 рублей.
Как сообщалось, при покупке автомобиля нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. О «подставе» могут говорить очень выгодные условия сделки.
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