Volvo приостановит выпуск автомобилей из-за нехватки деталей

Компания Volvo Cars объявила, что в период с 30 августа по 3 сентября остановит свои заводы в шведском Гётеборге и бельгийском Генте, сообщает Шведское радио.

Пресс-секретарь автопроизводителя Мария Дагман пояснила, что вынужденный простой связан с возросшим дефицитом деталей. Рабочим в период остановки предложат заняться обслуживанием оборудования или обучением, либо взять отгулы.

Ранее российский АвтоВАЗ из-за проблем с поставками электронных компонентов был вынужден с 23 августа на неделю остановить три сборочных линии в Тольятти, сообщает RT.

