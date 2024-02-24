Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

Австралия ввела дополнительные санкции против 55 граждан и 37 организаций из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД страны Пенни Вонг.

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Отмечается, что поводом для принятия мер стали якобы имевшие место «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России». В отношении физических и юридических лиц ввели финансовые и визовые ограничения.

Ранее власти Канады расширили антироссийские санкции, они коснулись десяти граждан и 153 юридических лиц. В частности, ограничения ввели против концерна «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России.

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ФОТО: РИА Новости
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