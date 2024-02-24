Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций
Австралия ввела дополнительные санкции против 55 граждан и 37 организаций из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД страны Пенни Вонг.
Отмечается, что поводом для принятия мер стали якобы имевшие место «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России». В отношении физических и юридических лиц ввели финансовые и визовые ограничения.
Ранее власти Канады расширили антироссийские санкции, они коснулись десяти граждан и 153 юридических лиц. В частности, ограничения ввели против концерна «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru