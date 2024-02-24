Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

Отмечается, что поводом для принятия мер стали якобы имевшие место «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России». В отношении физических и юридических лиц ввели финансовые и визовые ограничения.

Ранее власти Канады расширили антироссийские санкции, они коснулись десяти граждан и 153 юридических лиц. В частности, ограничения ввели против концерна «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России.

