Канада включила в антироссийские санкции 153 компании и 10 физлиц

Оттава ввела санкции против 153 юридических лиц, включая концерн «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России. По словам министра, Канада действует в координации с Великобританией и США.

Также под ограничения попали 10 физических лиц. Среди них помощник президента РФ Игорь Левитин.

В пятницу министерство финансов США ввело санкции против более чем 500 связанных с Россией юридических и физических лиц. В свою очередь Евросоюз внес в ограничительные списки 106 физлиц и 88 компаний, передает «Радиоточка НСН».

