Канада включила в антироссийские санкции 153 компании и 10 физлиц
Власти Канады в пятницу расширили санкции против России, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Мелани Жоли.
Оттава ввела санкции против 153 юридических лиц, включая концерн «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России. По словам министра, Канада действует в координации с Великобританией и США.
Также под ограничения попали 10 физических лиц. Среди них помощник президента РФ Игорь Левитин.
В пятницу министерство финансов США ввело санкции против более чем 500 связанных с Россией юридических и физических лиц. В свою очередь Евросоюз внес в ограничительные списки 106 физлиц и 88 компаний, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru