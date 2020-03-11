Эксперт предположил, что высокие цены на авиаперевозки долго не продержатся

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о возможном подорожании авиабилетов с 12 марта на 10%. Связано это с изменением курса валют по отношению к российскому рублю. Так, Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) обнародовала новый курс на 12 марта с учетом стоимости евро по 82 рубля, а доллара по 72,5 рубля. При этом, до конца 11 марта сохраняется курс предыдущей недели.

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН отметил, что подорожание скажется и на внутрироссийских направлениях.

«Действительно, из-за изменения курса российского рубля, такого его стремительного падения, был произведен перерасчет и установлены новые курсы на следующую неделю. Все цены на международные рейсы и на немалую часть внутренних рейсов будут пересмотрены. Изначально они номинируются в долларах США, то есть в иностранной валюте, поэтому, даже при покупке билетов в рублях, перерасчет производится автоматически», - сказал Гусаров.

Однако, собеседник НСН высказал предположение, что «в чуть более долгосрочной перспективе цены будут снижаться».