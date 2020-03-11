Эксперт предположил, что высокие цены на авиаперевозки долго не продержатся
Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН рассказал, чего ожидать от гражданской авиации в ближайшее время.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о возможном подорожании авиабилетов с 12 марта на 10%. Связано это с изменением курса валют по отношению к российскому рублю. Так, Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) обнародовала новый курс на 12 марта с учетом стоимости евро по 82 рубля, а доллара по 72,5 рубля. При этом, до конца 11 марта сохраняется курс предыдущей недели.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН отметил, что подорожание скажется и на внутрироссийских направлениях.
«Действительно, из-за изменения курса российского рубля, такого его стремительного падения, был произведен перерасчет и установлены новые курсы на следующую неделю. Все цены на международные рейсы и на немалую часть внутренних рейсов будут пересмотрены. Изначально они номинируются в долларах США, то есть в иностранной валюте, поэтому, даже при покупке билетов в рублях, перерасчет производится автоматически», - сказал Гусаров.
Однако, собеседник НСН высказал предположение, что «в чуть более долгосрочной перспективе цены будут снижаться».
«Многие откладывают поездки и ажиотажно не скупают билеты на весенне-летнюю навигацию. Обвал спроса на авиаперевозки повлечет и снижение цен со стороны авиакомпаний, чтобы хоть что-то продать, хоть как-то привлечь. Это мы сейчас и наблюдаем во многих регионах мира, которые уже ощутили серьезное влияние эпидемии коронавируса. Там ситуация драматичная для многих компаний, они вынуждены продавать билеты и за полцены, и даже бесплатно на каких-то внутренних рейсах готовы возить туристов, чтобы только они прилетели в страну. Я думаю, и нам этого не избежать», - пояснил свою позицию авиаэксперт.
О влиянии коронавируса на стоимость авиабилетов заявили также в Aviasales и Utair. Авиакомпании прогнозируют снижение цены билетов из-за простоя самолетов. Пока снизились цены на авиабилеты в Германию, Италию и Испанию.
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