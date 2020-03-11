Новости за ночь: Авиабилеты за границу подорожают на 10%

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два

Новым генпрокурором Украины может стать женщина

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

2019 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений