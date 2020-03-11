Новости за ночь: Авиабилеты за границу подорожают на 10%
В ночь со среды на четверг ,12 марта, цены на авиабилеты за границу в России могут подорожать на 10%. Такие данные приводят сервис планирования путешествий OneTwoTrip и онлайн-агентство Biletix.ru, сообщает РБК. Рост цен будет связан с проведением перерасчёта по новому курсу евро (теперь 82 рубля) и доллара (72,5 рубля).
В то же время на стоимость авиабилетов влияет ситуация с коронавирусом, из-за которого авиакомпании вынуждены отменять рейсы в некоторые страны. Так, в Aviasales прогнозируют, что в какие-то страны летать станет дороже, а в какие-то – дешевле. Пока снизились цены на авиабилеты в Германию, Италию и Испанию.
В авиакомпании Utair тоже полагают, что стоимость перелётов снизится, поскольку у перевозчиков простаивают самолёты на фоне сокращения полётов из-за распространения коронавируса.
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