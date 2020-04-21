Ассоциация фармпроизводителей: «Лекарство не может стоить три копейки»
Глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев рассказал НСН, почему в России не могут делать дешевые лекарства.
Крупнейшие российские фармкомпании могут отказаться от выпуска некоторых жизненно важных лекарственных препаратов. Соответствующее письмо они направили в Минпромторг, пишет «Коммерсант». В нем отмечается, что из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств и ранее уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта усугубило ситуацию. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований сообщили семь производителей. В зоне риска оказались парацетамол, ибупрофен, димедрол и другие.
Вывод дешевых препаратов с рынка мы наблюдаем уже несколько последних лет. Сейчас из-за девальвации рубля ситуация обострилась: их производство стало не только нерентабельным, но и убыточным, заявил в эфире НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«В прошлом году, по разным оценкам, 600-900 препаратов с рынка ушло из-за политики ценообразования в стране. Либо их производство, либо продажа по существующим нормативам становится убыточной. Когда возникает острая нужда, а препарат один - то это реальная угроза. И мы с такими угрозами столкнулись полгода назад, например, когда государство вынуждено было закупать незарегистрированные в России препараты. Сейчас компании написали об этом, потому что резко скакнул курс доллара и угроза обострилась. Производство препаратов из низкоценового сегмента (димедрол, ибупрофен) становится не просто нерентабельным, но убыточным. Поэтому компании, скорее всего, остановят это производство. Субстанцию мы покупаем за рубежом за доллары, а цены в рублях почему-то должны остаться прежними. Работать себе в убыток никто не будет. Есть законы экономики, и они должны работать. Нельзя продавать препараты ниже себестоимости», - пояснил эксперт.
Если сейчас семь заявленных фармкомпаний прекратят производство, например, ибупрофена, то проблемы с этим препаратом на российском рынке не возникнет.
«Речь идет о дженеринговых препаратах и есть компании, которые воспроизведут эти препараты. Либо они будут российские, либо ближайших соседей (Белоруссии, Индии). Цена будет немного выше, могут возникнуть вопросы с качеством, так как все мы делаем препараты из одной субстанции, а сэкономить можно только на качестве субстанции. Ибупрофен, например, выпускается в более чем 150 различных формах, дозировках, с разными торговыми наименованиями. Поэтому даже если эти семь компаний остановят производство ибупрофена, то на рынке он останется», - рассказал Дмитриев.
Однако чтобы не доводить ситуацию до какого-то «пожарного» момента, когда необходимого препарата просто не окажется в стране, - как можно скорее должен быть решен вопрос с ценообразованием.
«Мы про “кривую” систему ценооборазования говорим уже много лет. Эта система наиболее рискованна для препаратов из низкого ценового сегмента. В сухом остатке все сводится к тому, что производитель может поднять цену не чаще одного раза в год и не выше, чем на уровень инфляции. Причем, это не заявительный характер, а разрешительный, то есть Минздрав и Федеральная антимонопольная служба еще должны разрешить это сделать. Сегодняшняя система ценообразования приведет к тому, что низкий ценовой сегмент мы потеряем. Компаниям не дают сформировать цену, исходя из экономических законов. Надо, чтобы рентабельность производства была не ниже 10-12%», - считает руководитель ассоциации Российских фармпроизводителей.
Дмитриев уверен, что вопрос платежеспособности населения - это не вопрос производителя.
«Это вопрос государства: вы тогда субсидируйте закупки лекарств для неплатежеспособного населения. Либо надо делать социальную карту, по которой будет идти доплата. Но современное лекарство не может стоить три копейки. Оно дорогое во всем мире», - отметил Виктор Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий. Документ также разрешает удаленную продажу рецептурных препаратов. Исключения составят только сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества.
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