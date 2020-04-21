Ассоциация фармпроизводителей: «Лекарство не может стоить три копейки»

Если сейчас семь заявленных фармкомпаний прекратят производство, например, ибупрофена, то проблемы с этим препаратом на российском рынке не возникнет.

«Речь идет о дженеринговых препаратах и есть компании, которые воспроизведут эти препараты. Либо они будут российские, либо ближайших соседей (Белоруссии, Индии). Цена будет немного выше, могут возникнуть вопросы с качеством, так как все мы делаем препараты из одной субстанции, а сэкономить можно только на качестве субстанции. Ибупрофен, например, выпускается в более чем 150 различных формах, дозировках, с разными торговыми наименованиями. Поэтому даже если эти семь компаний остановят производство ибупрофена, то на рынке он останется», - рассказал Дмитриев.

Однако чтобы не доводить ситуацию до какого-то «пожарного» момента, когда необходимого препарата просто не окажется в стране, - как можно скорее должен быть решен вопрос с ценообразованием.

«Мы про “кривую” систему ценооборазования говорим уже много лет. Эта система наиболее рискованна для препаратов из низкого ценового сегмента. В сухом остатке все сводится к тому, что производитель может поднять цену не чаще одного раза в год и не выше, чем на уровень инфляции. Причем, это не заявительный характер, а разрешительный, то есть Минздрав и Федеральная антимонопольная служба еще должны разрешить это сделать. Сегодняшняя система ценообразования приведет к тому, что низкий ценовой сегмент мы потеряем. Компаниям не дают сформировать цену, исходя из экономических законов. Надо, чтобы рентабельность производства была не ниже 10-12%», - считает руководитель ассоциации Российских фармпроизводителей.

Дмитриев уверен, что вопрос платежеспособности населения - это не вопрос производителя.

«Это вопрос государства: вы тогда субсидируйте закупки лекарств для неплатежеспособного населения. Либо надо делать социальную карту, по которой будет идти доплата. Но современное лекарство не может стоить три копейки. Оно дорогое во всем мире», - отметил Виктор Дмитриев.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий. Документ также разрешает удаленную продажу рецептурных препаратов. Исключения составят только сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества.

