СМИ: Фармкомпании хотят отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что это может произойти из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, а также подорожания импорта из-за пандемии коронавируса и девальвации рубля.

В частности, как отмечает Газета.ру, речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и ряде других лекарств.

Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет около 10 рублей. При этом себестоимость производства равна примерно 16 рублям, подчеркивает Ura.ru.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня

Между тем, ранее НСН писала, что Михаил Мишустин разрешил использование переданного России Китаем гидроксихлорохина для лечения больных COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, в документе Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе, частных клиник. В свою очередь, Росздравнадзору поручено проследить эффективность и безопасность применения данного препарата. При этом, как отмечает ТАСС, препарат в РФ незарегистрирован.

Уточняется, что Китай передал России 68,6 тыс. упаковок гидроксихлорохина на безвозмездной основе.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусПроизводствоДоступные Лекарства
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