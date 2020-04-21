СМИ: Фармкомпании хотят отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что это может произойти из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, а также подорожания импорта из-за пандемии коронавируса и девальвации рубля.

В частности, как отмечает Газета.ру, речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и ряде других лекарств.

Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет около 10 рублей. При этом себестоимость производства равна примерно 16 рублям, подчеркивает Ura.ru.