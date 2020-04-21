СМИ: Фармкомпании хотят отказаться от производства слишком дешевых лекарств
Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что это может произойти из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, а также подорожания импорта из-за пандемии коронавируса и девальвации рубля.
В частности, как отмечает Газета.ру, речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и ряде других лекарств.
Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет около 10 рублей. При этом себестоимость производства равна примерно 16 рублям, подчеркивает Ura.ru.
Между тем, ранее НСН писала, что Михаил Мишустин разрешил использование переданного России Китаем гидроксихлорохина для лечения больных COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра опубликовано на официальном портале правовой информации.
В частности, в документе Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе, частных клиник. В свою очередь, Росздравнадзору поручено проследить эффективность и безопасность применения данного препарата. При этом, как отмечает ТАСС, препарат в РФ незарегистрирован.
Уточняется, что Китай передал России 68,6 тыс. упаковок гидроксихлорохина на безвозмездной основе.
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