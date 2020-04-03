Путин одобрил онлайн-продажу лекарств во время ЧС

Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ также разрешает удаленную продажу рецептурных препаратов. Исключения составят только сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества. Напомним, накануне закон об онлайн-продаже лекарств одобрил Совет Федерации.

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Между тем, ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать в аптеках и магазинах особый порядок обслуживания, при котором не должно образовываться больших очередей. Об этом глава государства рассказал во время совещания с полпредами. Президент напомнил, что из-за распространения COVID-19 людям, по рекомендации специалистов, следует соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

В свою очередь, правительство России на время ввело запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. В список попали медицинские маски, ряд дезинфицирующих и противовирусных средств, защитные респираторы и очки, а также бахилы. Запрет будет действовать до 1 июня.

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ФОТО: kremlin.ru
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