Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от COVID-19

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по по санитарно-эпидемиологической обстановке.



В свою очередь участвовавший в совещании завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин сообщил главе государства, что на минимизацию последствий пандемии коронавируса в России понадобится примерно три-четыре недели.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в стране насчитывается 285 очагов заражения коронавирусом. При этом 64 процента этих очагов приходятся на больницы, сообщает RT.

