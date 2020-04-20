Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин дал поручение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по по санитарно-эпидемиологической обстановке.
В свою очередь участвовавший в совещании завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин сообщил главе государства, что на минимизацию последствий пандемии коронавируса в России понадобится примерно три-четыре недели.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в стране насчитывается 285 очагов заражения коронавирусом. При этом 64 процента этих очагов приходятся на больницы, сообщает RT.
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