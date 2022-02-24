Акции российских компаний на бирже падают на фоне военной операции
Акции российских компаний на бирже стремительно падают на фоне военной операции РФ на Украине.
По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.
Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.
Ранее российский рынок акций рухнул после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Состояние российских олигархов сократилось более чем на $8,339 млрд.
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