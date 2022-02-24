Акции российских компаний на бирже падают на фоне военной операции

Акции российских компаний на бирже стремительно падают на фоне военной операции РФ на Украине.

На торгах на мосбирже курс евро вырос до 100 рублей

По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.

Ранее российский рынок акций рухнул после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Состояние российских олигархов сократилось более чем на $8,339 млрд.

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