Амурская и Мурманская области стали лидерами по турпотоку внутри России
Амурская и Мурманская области в летний сезон этого года стали лидерами по наибольшему приросту туристического потока внутри России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel.
Отмечается, что больше всего туристов поехали в Мурманскую область. Так, туристический поток в этот регион вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Также в пятерку растущих направлений вошли Амурская область, турпоток которой увеличился на 24%.
Помимо вышеперечисленных регионов, в топ-5 попали Дагестан (+21%), Карачаево-Черкесия (+19%) и Калининградская область (+19%).
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале сообщил, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru