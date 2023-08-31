Амурская и Мурманская области стали лидерами по турпотоку внутри России

Отмечается, что больше всего туристов поехали в Мурманскую область. Так, туристический поток в этот регион вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Также в пятерку растущих направлений вошли Амурская область, турпоток которой увеличился на 24%.

Помимо вышеперечисленных регионов, в топ-5 попали Дагестан (+21%), Карачаево-Черкесия (+19%) и Калининградская область (+19%).

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале сообщил, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

