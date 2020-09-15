АРБ: Во время пандемии спрос на кредиты упал на 35%
Закредитованность населения - одна из главных экономических проблемой страны. Пандемия только усугубила тенденцию – многие россияне, лишившись работы, не смогли выплачивать кредиты, несмотря на то, что раньше были добросовестными заемщиками. Просрочки по всем видам займов и физическими и юридическими лицами набирают небывалые масштабы. Общая сумма просрочек давно исчисляется триллионами рублей.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН отметил, что многие россияне попросту отказывались брать займы, понимая, что отдавать их будет не из чего.
«Можем оценить ситуацию по, например, спросу на кредиты физических лиц, уровню жизни, способности к исполнению жизненных обязательств. Если мы посмотрим темпы снижения спроса физических лиц на кредиты, то увидим, что в апреле был провал на 35% по отношению к марту, к июлю спад был на 5% в годовом разрезе. Одобрение кредитов к июлю банки начали удовлетворять спрос на кредиты. А обращение за кредитами связано с необходимостью получить деньги на жизнь», - отметил эксперт отрасли.
Гарегин Тосунян отметил, что снижение покупательной способности россиян будет продолжаться до конца года, намеков на улучшение нет.
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