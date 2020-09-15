АРБ: Во время пандемии спрос на кредиты упал на 35%

Закредитованность населения - одна из главных экономических проблемой страны. Пандемия только усугубила тенденцию – многие россияне, лишившись работы, не смогли выплачивать кредиты, несмотря на то, что раньше были добросовестными заемщиками. Просрочки по всем видам займов и физическими и юридическими лицами набирают небывалые масштабы. Общая сумма просрочек давно исчисляется триллионами рублей.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН отметил, что многие россияне попросту отказывались брать займы, понимая, что отдавать их будет не из чего.

«За права заемщиков»: Закредитованность россиян растет, а просрочки падают

«Можем оценить ситуацию по, например, спросу на кредиты физических лиц, уровню жизни, способности к исполнению жизненных обязательств. Если мы посмотрим темпы снижения спроса физических лиц на кредиты, то увидим, что в апреле был провал на 35% по отношению к марту, к июлю спад был на 5% в годовом разрезе. Одобрение кредитов к июлю банки начали удовлетворять спрос на кредиты. А обращение за кредитами связано с необходимостью получить деньги на жизнь», - отметил эксперт отрасли.

Гарегин Тосунян отметил, что снижение покупательной способности россиян будет продолжаться до конца года, намеков на улучшение нет.

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ФОТО: НСН
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