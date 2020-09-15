АРБ: Во время пандемии спрос на кредиты упал на 35%

Закредитованность населения - одна из главных экономических проблемой страны. Пандемия только усугубила тенденцию – многие россияне, лишившись работы, не смогли выплачивать кредиты, несмотря на то, что раньше были добросовестными заемщиками. Просрочки по всем видам займов и физическими и юридическими лицами набирают небывалые масштабы. Общая сумма просрочек давно исчисляется триллионами рублей.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН отметил, что многие россияне попросту отказывались брать займы, понимая, что отдавать их будет не из чего.