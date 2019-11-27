Экс – министр экономики выступил за кредитную амнистию россиян
Андрей Нечаев в беседе с НСН отметил, что некоторые россияне воспримут кредитную амнистию как компенсацию своих прежних социальных потерь.
В России предлагают объявить кредитную амнистию. Это нужно для того, чтобы решить проблему с чрезмерной закредитованностью россиян, сообщает «Комсомольская правда».
Соответствующую инициативу на рассмотрение в Заксобрание Санкт-Петербурга внёс депутат Андрей Анохин. В пояснительной записке сказано, что нужно «простить» гражданам штрафы и пени по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. Но при этом клиенты все равно должны погасить свои обязательства перед банком в указанный договором срок.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заметил, что эта идея в целом выгодна российским властям.
«Теоретически власти могут согласиться на эту инициативу. Эта мера вызовет одобрение у граждан, особенно у заёмщиков. Поскольку по целому ряду позиций решения властей вызывали в обществе обратную реакцию (повышение пенсионного возраста, налогов, мусорная проблема и т.д.), допускаю, что такую акцию они могут одобрить и реализовать — для компенсации моральных потерь», — отметил Нечаев.
Однако отмена штрафов положение заёмщиков кардинальным образом не изменит, добавил экс-министр.
«Штрафы возникают, когда человек не платит проценты, не только основной долг. Если он не в состоянии платить проценты, то освобождение от уплаты штрафов станет чисто номинальной выгодой. Но допускаю, что для ряда семей, оказавшихся в сложном положении, уровень штрафов и пеней уже таков, что рассчитаться по кредитам не реально. Для них такая инициатива станет благом», — уточнил собеседник НСН.
Ранее НСН назвала средний размер банковского вклада в России. Как оказалось, он растёт и составляет около 200 тысяч рублей. За девять месяцев текущего года рост депозитов в отечественных банках вырос на 3,1%, а за период с 1 октября 2018 года по октябрь 2019-го — 9%. Лидером по вкладам стала Москва — здесь россияне в среднем вкладывают по 800 тысяч рублей. На втором месте по количеству депозитов на душу населения стал Санкт-Петербург — примерно по 420 тысяч рублей на человека.
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