Экс – министр экономики выступил за кредитную амнистию россиян

В России предлагают объявить кредитную амнистию. Это нужно для того, чтобы решить проблему с чрезмерной закредитованностью россиян, сообщает «Комсомольская правда».

Соответствующую инициативу на рассмотрение в Заксобрание Санкт-Петербурга внёс депутат Андрей Анохин. В пояснительной записке сказано, что нужно «простить» гражданам штрафы и пени по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. Но при этом клиенты все равно должны погасить свои обязательства перед банком в указанный договором срок.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заметил, что эта идея в целом выгодна российским властям.

«Теоретически власти могут согласиться на эту инициативу. Эта мера вызовет одобрение у граждан, особенно у заёмщиков. Поскольку по целому ряду позиций решения властей вызывали в обществе обратную реакцию (повышение пенсионного возраста, налогов, мусорная проблема и т.д.), допускаю, что такую акцию они могут одобрить и реализовать — для компенсации моральных потерь», — отметил Нечаев.

Однако отмена штрафов положение заёмщиков кардинальным образом не изменит, добавил экс-министр.