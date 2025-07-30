В Единой биометрической системе зарегистрировались 7 млн граждан
Около 7 млн человек инициативно прошли регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Данный показатель вырос почти в четыре раза за последний год. В июле прошлого года число пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию, составляло 1,8 млн», - подчеркнул зампред кабмина.
Всего россияне воспользовались биометрическими сервисами свыше 100 млн раз. Наиболее востребованными услугами стали оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное обслуживание в банках, защита личного кабинета на портале госуслуг.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил оценить перспективы создания единой базы с биометрическими данными мошенников, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru