«Аппетиты растут»: В отрасли возмутились из-за роста цен на стройматериалы

Средняя стоимость товаров для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года выросла на 22,5% относительно показателей прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка. Уточняется, что поставщики повысили цены на фоне повышенного спроса со стороны дольщиков, которые приобрели квартиры три-четыре года назад. Шлеменков со своей стороны подтвердил подобную статистику.

«На мой взгляд, объективных причин для роста цен сегодня уже нет. Логистика давно сложилась, как и все, что связано с импортозамещением. Цены растут из-за аппетитов наших производителей, просто есть платежеспособный спрос, поэтому они повышают стоимость. Сами строительные бригады тоже подняли цены. Спрос на таких специалистов выше, чем их возможности. Это прежде всего связано с сезоном, с его завершением все закончится. Однако речь идет о росте цен на 5-8%, нет таких показателей, как в случае со стоимостью строительных материалов», - заявил он.