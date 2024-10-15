«Аппетиты растут»: В отрасли возмутились из-за роста цен на стройматериалы
Производители продолжают повышать цены на стройматериалы, поскольку видят повышенный спрос, сообщил НСН Евгений Шлеменков.
Цена внутренней отделки квартиры может составить до 40% от ее себестоимости, сообщил в беседе с НСН вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Средняя стоимость товаров для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года выросла на 22,5% относительно показателей прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка. Уточняется, что поставщики повысили цены на фоне повышенного спроса со стороны дольщиков, которые приобрели квартиры три-четыре года назад. Шлеменков со своей стороны подтвердил подобную статистику.
«На мой взгляд, объективных причин для роста цен сегодня уже нет. Логистика давно сложилась, как и все, что связано с импортозамещением. Цены растут из-за аппетитов наших производителей, просто есть платежеспособный спрос, поэтому они повышают стоимость. Сами строительные бригады тоже подняли цены. Спрос на таких специалистов выше, чем их возможности. Это прежде всего связано с сезоном, с его завершением все закончится. Однако речь идет о росте цен на 5-8%, нет таких показателей, как в случае со стоимостью строительных материалов», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, с учетом актуальных цен на материалы ремонт в трехкомнатной квартире сегодня может обойтись в восемь-девять миллионов рублей.
«Стоимость внутренней отделки помещения в жилых домах может составлять до 40% ее себестоимости. Однако мы не знаем о себестоимости, поскольку покупаем квартиры по другой цене. Есть ремонт эконом, бизнес, и так далее. Простенький ремонт в трехкомнатной квартире может стоить два миллиона рублей, также ремонтные работы в трешке могут обойтись и в восемь-девять миллионов рублей, вполне адекватная цена для хорошего глубокого ремонта», - подытожил он.
Ранее генеральный директор федерального комбината строительных материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Денис Жалнин заявил, что на данный момент в России отсутствуют крупные логистические хабы для регулирования спроса и предложения. По его словам, сезонный рост цен на основные строительные материалы можно было бы сдержать, выстроив систему продаж по принципу крупнейших маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».
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