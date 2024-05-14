«Закупаться сейчас!»: Цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета

«Я думаю, что цены вырастут гораздо больше. Рост будет на процентов 20, если это не будет урегулировано на законодательном уровне какими-то указами. Если запретят повышать цены, роста не будет. Но сейчас все идет к тому, что цены взлетят на 20%, а на некоторые позиции еще больше. В цене прибавит все, начиная от бетона, заканчивая шурупами. Если рост доходов не предвидится, то начинать ремонт нужно сейчас, закупать стройматериалы», - рассказал он.

По его словам, паводки в регионах кратно увеличат спрос на стройматериалы, что также не может не сказаться на цене.

«Стоимость стройматериалов складывается в основном из тарифов, зависит от строительной политики. Второй важный фактор – это сезонные колебания. Сейчас у нас начало строительного сезона, поэтому цены растут. У нас есть и другая сторона дела. Строительные материалы могут дорожать еще и еще, но спрос всегда будет. Конечно, при увеличении цены количество покупателей снижается, но спрос будет в любом случае. У нас ставка рефинансирования увеличилась, это все сказывается. Надо понимать, что паводки еще больше увеличат цены, есть спрос – растет цена», - заключил собеседник НСН.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предостерегла производителей строительных материалов от необоснованного повышения цен на продукцию на фоне паводков, передает «Радиоточка НСН».

