«Закупаться сейчас!»: Цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета
Сергей Бакин заявил НСН, что подорожает все, включая бетон и шурупы, поэтому откладывать срочный ремонт не стоит.
Цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции еще больше, заявил инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин в беседе с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что цены на стройматериалы в России могут вырасти к июлю на 10-15%. Традиционно пик спроса на основные материалы для строительства и ремонта приходится на июль-август, объем предложения в этот период начинает резко сокращаться, что провоцирует рост цен. Он отметил, что закупать стройматериалы при планировании ремонта нужно уже сейчас.
«Я думаю, что цены вырастут гораздо больше. Рост будет на процентов 20, если это не будет урегулировано на законодательном уровне какими-то указами. Если запретят повышать цены, роста не будет. Но сейчас все идет к тому, что цены взлетят на 20%, а на некоторые позиции еще больше. В цене прибавит все, начиная от бетона, заканчивая шурупами. Если рост доходов не предвидится, то начинать ремонт нужно сейчас, закупать стройматериалы», - рассказал он.
По его словам, паводки в регионах кратно увеличат спрос на стройматериалы, что также не может не сказаться на цене.
«Стоимость стройматериалов складывается в основном из тарифов, зависит от строительной политики. Второй важный фактор – это сезонные колебания. Сейчас у нас начало строительного сезона, поэтому цены растут. У нас есть и другая сторона дела. Строительные материалы могут дорожать еще и еще, но спрос всегда будет. Конечно, при увеличении цены количество покупателей снижается, но спрос будет в любом случае. У нас ставка рефинансирования увеличилась, это все сказывается. Надо понимать, что паводки еще больше увеличат цены, есть спрос – растет цена», - заключил собеседник НСН.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предостерегла производителей строительных материалов от необоснованного повышения цен на продукцию на фоне паводков, передает «Радиоточка НСН».
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