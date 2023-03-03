СМИ: Запад обеспокоен тем, что России удалось преодолеть «беспрецедентные» санкции

Запад обеспокоен тем, что Россия справилась с беспрецедентными санкциями, пишет обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

По его словам, в 2022 году экономика России продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на серьезные ограничения со стороны западных стран. Такое положение вещей не устраивает тех, кто эти ограничения вводил.

«Фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5», - отмечает он.

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1 марта президент США Джо Байден продлил еще на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении РФ, её граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России выстояла на фоне санкций. По её словам, российские банки вовремя сориентировались, поменяли бизнес-модели и начали зарабатывать. Набиуллина отметила, что был создан запас прочности, который позволил пережить «массированный удар санкций».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЗападСанкции Против России
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