Запад обеспокоен тем, что Россия справилась с беспрецедентными санкциями, пишет обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

По его словам, в 2022 году экономика России продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на серьезные ограничения со стороны западных стран. Такое положение вещей не устраивает тех, кто эти ограничения вводил.

«Фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5», - отмечает он.