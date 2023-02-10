Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть в 2023 году
Инвестиционный банк Goldman Sachs скорректировал прогноз по средней цене на нефть в 2023 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость нефти марки Brent не достигнет цены в $100 долларов за баррель к середине 2023 года, считают аналитики. По их мнению, это произойдет лишь в декабре.
В Goldman Sachs считают, что средняя цена на нефть в текущем году составит $92 за баррель.
Аналитики ожидают увеличения спроса со стороны Китая. При этом они прогнозируют рост предложения от России и США.
Потолок цен на нефть из РФ может оказаться неэффективным, если адаптация к новым условиям логистики пройдет быстро, сообщает НСН со ссылкой на экспертов Institute of International Finance (IIF).
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