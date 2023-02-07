Аналитики назвали условие неэффективности потолка цен на российскую нефть

Сейчас цена на российскую нефть ограничена отметкой $60 за баррель, потолок цен действует с 5 декабря 2022 года. Вместе с тем вступило в силу эмбарго на поставки нефти морем в ЕС. Это привело к увеличению скидок на российскую нефть Urals по сравнению с топливом марки Brent в связи с ростом цены логистики. Эксперты считают, что потолок цен будет заметен в случае роста цен.

Тем временем, полагают аналитики, вместе с построением новых логистических цен дисконт на нефть будет снижаться. Влияние потолка цен будет определяться главным образом размером «теневого» флота нефтетанкеров, позволяющего игнорировать положение о потолке цен.

Введение потолка цен подразумевает, что западные корпорации не имеют права оказывать услуги по перевозке нефти из России, если ее цена выше введенного потолка. На эти компании приходилось порядка 50% всех морских перевозок российской нефти.

Отмечается, что на фоне логистических перемен может меняться механизм определения стоимости российской нефти для нужд налогообложения: цены от Argus учитывают затраты на доставку в гавани Европы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия будет ежедневно терять 300 млн евро из-за санкций по нефти. Об этом сообщило агентство НСН.

