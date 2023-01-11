Цена на российскую нефть продолжила падение

В ходе проведения торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на нефть из России продолжает падение. Так, партия в 10000 т была реализована за 214 млн рублей, что на четыре миллиона меньше, чем двумя днями ранее. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на данные площадки.

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Таким образом, сейчас российская нефть торгуется по цене $42,39 за баррель. В конце 2022 года ее стоимость составляла $47 долларов за баррель.

В то же время цена эталонного сорта Brent показала незначительный рост (до $80,5 за баррель) 11 января. Размер дисконта составляет около 50%.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия «пока особо не сталкивалась» с влиянием введенного на Западе потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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