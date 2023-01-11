Цена на российскую нефть продолжила падение
В ходе проведения торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на нефть из России продолжает падение. Так, партия в 10000 т была реализована за 214 млн рублей, что на четыре миллиона меньше, чем двумя днями ранее. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на данные площадки.
Таким образом, сейчас российская нефть торгуется по цене $42,39 за баррель. В конце 2022 года ее стоимость составляла $47 долларов за баррель.
В то же время цена эталонного сорта Brent показала незначительный рост (до $80,5 за баррель) 11 января. Размер дисконта составляет около 50%.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия «пока особо не сталкивалась» с влиянием введенного на Западе потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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