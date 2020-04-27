Bloomberg: Саудовская Аравия начала снижение нефтедобычи

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к снижению добычи на прошлой неделе. Таким образом она с опережением выполняет договоренности стран ОПЕК+ о совместном снижении производства с 1 мая. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в саудовской нефтяной промышленности. Компания снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей за сутки до предусмотренных 8,5 млн.

Отмечается, что о намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+ ранее также заявляли Нигерия, Кувейт и Алжир.

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Ранее НСН писала, что спрос на бензин в России снизился на 40-50%. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак. В разговоре с представителями думских фракций он сообщил, что помимо снижения спроса на бензин, также снизился спрос на авиационное и дизельное топливо.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН объяснил, чем вызвано падение цен на топливо. Вместе с тем он поостерегся давать какие-либо прогнозы из-за непредсказуемости ситуации.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:ОПЕКНефтьСаудовская Аравия
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