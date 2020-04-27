Bloomberg: Саудовская Аравия начала снижение нефтедобычи

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к снижению добычи на прошлой неделе. Таким образом она с опережением выполняет договоренности стран ОПЕК+ о совместном снижении производства с 1 мая. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в саудовской нефтяной промышленности. Компания снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей за сутки до предусмотренных 8,5 млн.

Отмечается, что о намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+ ранее также заявляли Нигерия, Кувейт и Алжир.