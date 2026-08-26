Государство переведет бюджет на цифровой рубль за год – полтора, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Государство оперативно – за год, полтора – переведет многие статьи бюджета на цифровой рубль. Мне кажется, что емкость там будет большая, оборачиваемость будет не такая высокая, торговля в этом отношении не очень будет заинтересована. Это важно именно с точки зрения государственных потоков. Я думаю, что в этой сфере мы дойдем до очень больших процентов», - рассказал он.

Для банков внедрение цифрового рубля – это серьезная нагрузка, поэтому процесс затронет и конечную стоимость услуг для потребителя, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

