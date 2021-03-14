Аналитик предрек обвал доллара к концу апреля
К концу апреля на фоне повышения стоимости нефтепродуктов и укреплении российского рубля произойдет обвал доллара США. Об этом заявляет финансовый аналитик Андрей Кузнецов «Вечерней Москве».
«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — прогнозирует Кузнецов.
По его оценкам, американская валюта в течение апреля будет расти и достигнет уровня в 76 рублей за доллар, а в конце месяца опустится почти до 70 долларов. Финансовый аналитик считает, что курс евро также несколько снизится по сравнению с сегодняшним 87,8 рубля и составит 85,45 рубля.
Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, почему так не ценится национальная валюта.
«Биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его реальной покупательной способности. Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей за доллар. Таким должен быть курс рубля к доллару, чтобы в России и Америке купит один и тот же набор товаров и услуг. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.
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