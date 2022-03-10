Аналитик: Останавливать «Северный поток-1» невыгодно ни Европе, ни России
Игорь Юшков отметил, что «обмен ударами» может привести к полному прекращению торговли между РФ и Европой.
Европе невыгодно вводить какие-либо ограничения на деятельность «Северного потока-1», потому что Россия в таком случае может отказаться от любых поставок, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
«Есть взаимозависимость, это отрицать глупо. Если мы через трубопроводы не поставляем газ в Европу, тогда мы вынуждены останавливать добычу. Получается, что европейский рынок лишится этого объема и мировой рынок лишится, потому что заместить Россию никем, никто не может увеличить добычу газа в таком же объеме, сколько мы поставляем в Европу. Мы лишимся доходов, европейцы лишатся газа, из которого делают электроэнергию, отопление и многое другое. Польша призывала Германию оставить «Северный поток-1», искали себе выгоду. Но очень быстро этот обмен ударами приведет к тому, что мы прекратим торговать всем», -рассказал он.
Обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще, пояснил ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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