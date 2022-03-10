Аналитик: Прежний «Северный поток-2» ушел в историю
Сергей Пикин отметил, что проекту необходимо изменить свой статус, чтобы в будущем функционировать в Европе.
Дальнейшее существование «Северного потока-2» находится под угрозой, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Будущего у проекта в той версии, которая была до этого, больше нет. Он ушел в историю, будущего этого проекта связано с изменением юридической конструкции, если будет желание европейцев его как-то воспринимать в дальнейшем. В любом случае компания Nord Stream 2 как оператор вряд ли выйдет из-под санкций. Американцы быстро так санкции не отменяют, обычно это уходит на десятилетия. Поэтому как компания она уже не жилец, не может функционировать, поэтому только изменение статуса трубы поможет в будущем как-то ее восстановить – должно быть другое юридическое лицо. Либо путем продажи этого актива, либо в результате банкротства. По всей видимости, это компания не должна быть связана с «Газпромом» - возможно, это будут какие-то европейские фонды. Но даже такая конструкция видится как негарантированная», - рассказал он.
Европе невыгодно вводить какие-либо ограничения на деятельность «Северного потока-1», потому что Россия в таком случае может отказаться от любых поставок, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН ранее.
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