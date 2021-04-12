«Капля в море». В России не почувствуют энергетическую независимость Прибалтики

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН заверил, что Россия уже готова к выходу Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ, который должен произойти к 2025 году.

Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из России во время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). По информации СМИ, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прервала подачу электроэнергии из России. В это время проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН напомнил, что прибалтийские страны с 90-ых годов мечтают о независимости, выражающейся во всех аспектах, в том числе, в энергетическом.

«Поэтому они активно строят связи со Скандинавией и Польшей. Скандинавское направление у них уже построено, они получают оттуда энергию. Сейчас у них задача соединиться с Польшей и полностью замкнуться в энергетическую систему Европейского союза. То, что это будет дороже, сразу показали цены. На рынке в Прибалтике они сразу выросли. В России оптовые цены, напротив, чуть-чуть снизились из-за того, что упал спрос на экспорт энергии. Напомню, что страны Прибалтики должны были выйти (из энергокольца БРЭЛЛ – прим. НСН) ещё раньше, но были сложности, а сейчас они идут в эту сторону», - заявил собеседник НСН.

«В союзника стреляют лишь раз». США не нашли новых санкций для «Северного потока-2»

Рассуждая о том, какие убытки может понести РФ в случае полного отказа от российской электроэнергии к 2025 году, Сергей Пикин подчеркнул, что объёмы экспорта в этом направлении невелики.

«Это капля в море. Да, трейдеры, которые работают со стороны прибалтов, лишатся интересных экономических возможностей. В России только одна компания, в соответствии с законом, занимается экспортом/импортом. Объёмы, конечно, уменьшатся. Но это не критично. Россия уже несколько лет назад подготовилась к тому, что Прибалтика отделится. Мы заранее подготовили Калининградскую энергосистему, которая была зависима от энергетического кольца, к работе в изолированном режиме. И она будет работать так», - резюмировал директор Фонда энергетического развития.

Напомним, в июне 2019 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия утвердили план по синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ. Тогда же в Калининградской области сообщили об успешных испытаниях по работе в изолированном режиме.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаРоссияСергей ПикинЭлектроэнергияЭнергетика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры