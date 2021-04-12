«Капля в море». В России не почувствуют энергетическую независимость Прибалтики

Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из России во время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). По информации СМИ, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прервала подачу электроэнергии из России. В это время проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН напомнил, что прибалтийские страны с 90-ых годов мечтают о независимости, выражающейся во всех аспектах, в том числе, в энергетическом.

«Поэтому они активно строят связи со Скандинавией и Польшей. Скандинавское направление у них уже построено, они получают оттуда энергию. Сейчас у них задача соединиться с Польшей и полностью замкнуться в энергетическую систему Европейского союза. То, что это будет дороже, сразу показали цены. На рынке в Прибалтике они сразу выросли. В России оптовые цены, напротив, чуть-чуть снизились из-за того, что упал спрос на экспорт энергии. Напомню, что страны Прибалтики должны были выйти (из энергокольца БРЭЛЛ – прим. НСН) ещё раньше, но были сложности, а сейчас они идут в эту сторону», - заявил собеседник НСН.