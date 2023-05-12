Аналитик назвал выгоду Польши от приостановки поставок российской нефти по «Дружбе»
Поляки хотят купить нефтеперерабатывающие заводы в Германии, которые раньше принадлежали Роснефти, сказал НСН Игорь Юшков.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в комментарии НСН заявил, что запрет поставок нефти по северной нитке трубопровода «Дружба» на уровне Евросоюза будет выгоден Польше – поляки хотят скупить в Германии нефтезаводы, которые принадлежали Роснефти.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по северной ветке «Дружба» в Германию и Польшу. Исключение сделают для Венгрии, Чехии и Словакии. Юшков отмечает, что данное решение в будущем будет сложно отменить.
«Германия еще 1 января прекратила закупки по нефтепроводу «Дружба», во многом из-за давления Польши. В Варшаве на протяжении всего прошлого года предлагали ввести подобный запрет на национальном уровне. Если на уровне ЕС примут решение, то восстановление поставок по этой ветке будет потом проблемой. Плюс поляки хотят, видимо, купить немецкие нефтеперерабатывающие заводы, принадлежавшие раньше Роснефти, вот и давят на российские компании, говоря, что потом они все равно не смогут поставлять свою нефть на НПЗ из-за этого запрета», - сказал Юшков.
Собеседник НСН отметил, что новые санкции никак не повлияют на объемы поставок по «Дружбе».
«Работает южная ветка – Чехия-Венгрия-Словакия, а также транзитом нефть идет в Сербию. Запрет на поставки нефти по северной ветке скорее подталкивает Германию к разрыву всех стратегических отношений с Россией», - резюмировал Юшков.
Ранее Игорь Юшков говорил в беседе с НСН, что Россия нарастила экспорт нефти на азиатские рынки, но все равно терпит убытки из-за необходимости предоставлять скидку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике
- СМИ: Rheinmetall планирует выпускать на Украине 400 танков Panther в год
- Мировая премьера фильма «Ампир V» с Оксимироном состоится летом
- Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой
- Павлюченкова проиграла Свёнтек во втором круге турнира в Риме
- ВЦИОМ: почти 81% россиян доверяют Путину
- СМИ: ВСУ нанесут удар на юге
- Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели
- Прилепина ввели в медикаментозный сон
- В Крыму погибли пилоты упавшего военного вертолета Ми-28
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru