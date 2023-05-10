«Транснефть» заявила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба»
10 мая 202312:55
Попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании «Транснефть» Игоря Демина.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что утром 10 мая наливной пункт «Дружбы» в поселке Свень под Брянском был обстрелян. Удары пришлись по трем резервуарам для хранения нефтепродуктов, емкости были пустыми, утечек не зафиксировано.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru