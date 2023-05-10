«Транснефть» заявила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба»

Попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании «Транснефть» Игоря Демина.

Источник: В Подмосковье пять человек задержали за попытку совершить теракт в воинской части

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что утром 10 мая наливной пункт «Дружбы» в поселке Свень под Брянском был обстрелян. Удары пришлись по трем резервуарам для хранения нефтепродуктов, емкости были пустыми, утечек не зафиксировано.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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